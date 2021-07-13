الرئاسي الليبي يتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها ويدعم اللجنة العسكرية "5+5"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مساء الثلاثاء، تمسكه بموعد إجراء الانتخابات في نهاية ديسمبر لعام 2021، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ووقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات.

وذكرت "بوابة الوسط" الليبية، أن المنفي بحث مع المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق السابقة، فتحي باشاغا، الانتخابات المقبلة والاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، أن باشاغا أثنى خلال اللقاء على دور المجلس الرئاسي في معالجة الانقسامات الحاصلة في المؤسسات ودورهم المهم في إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية تكون بمثابة نقطة بداية وقاعدة أساسية للم الشمل وجمع الفرقاء الليبيين في المناطق والمدن كافة.