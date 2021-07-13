التعليم: فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقدم إلكترونيًا للطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2021 – 2022، بدءًا من 13 يوليو وحتى 31 يوليو.

ويتم التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.. عبر الرابط التالي.. اضغط هنا

تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها فتح باب التقديم الإلكتروني لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي لاختيار المدرسة المراد التقدم إليها بالصف الأول الثانوي سواء من مدارس التعليم العام أو مدارس التعليم الفني أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

يأتي هذا في إطار رؤية مصر 2030 وسعيها نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة.

وسيتم التواصل مع المتقدمين فور انتهاء فترة التقدم لإخطارهم بموعد اختبارات القبول والمقابلات الشخصية التي تتم من قبل ممثلي وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

وعلى الطلاب الذين يرغبون للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية قراءة شروط التقديم الخاصة بالمدرسة المراد التقدم إليها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم http://emis.gov.eg، والتواصل مع مسئولي وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في حالة مواجهة أي مشكلة أو الرغبة في الاستفسار عن أي معلومة تخص مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر البريد الإلكتروني التالي [email protected]

الجدير بالذكر، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم العديد من المميزات لطلابها مثل الحصول على شهادة مصرية مطابقة لمعايير الجودة العالمية، والمكافآت المالية أثناء فترات التدريب، والأنشطة الرياضية والفنية، والرعاية الصحية، ذلك بالإضافة الى توفير الزي المدرسي للطلاب، وأتوبيسات لنقلهم لأماكن التدريب، وأولوية تعيينهم بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.