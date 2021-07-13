بالصور.. ضبط 5 أطنان لبن فاسد في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

نظم قسم مراقبة الأغذية في إدارة الفشن الصحية جنوبي بني سويف، حملة مكبرة لضبط الوضع في مجال تداول السلع ومواجهة كافة صور التلاعب.

تمكنت الحملة التي أشرف عليها الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، من ضبط سيارة محملة بـ 5 أطنان لبن فرز محظور تداوله، طبقًا للقانون 132 لسنه 1950، وبفحص الكميات المضبوطة تبين أنها تحتوي على حشرات وشوائب وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الحملة من ضبط معمل تصنيع منتجات ألبان غير مرخص، داخله 10 كيلوجرامات خثارة لبن، تستخدم في صناعة الجبن.

جرى التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها للنيابة العامة.​