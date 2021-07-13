إلغاء الامتحان وبلاغ للنيابة.. "شوقي" ينشر العقوبات ضد 27 طالباً بالثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن اتخاذ عقوبات مشددة حيال الحالات التي تم رصدها عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة، وخالفت القواعد والإجراءات الرسمية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

ونشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عبر حسابه على فيسبوك، بيـانا بشأن الحالات التي تم رصدها عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة اليوم الأحد.

وأدى 255 ألف و353 طالب/طالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من إجمالي 257 ألف و145 طالب وطالبة، وذلك في اليوم الرابع من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 27 حاله غش.

وجاءت العقوبات كالتالي: