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أسترازينيكا وأوكسفورد تبحثان تطوير لقاحهما لتجنب حدوث جلطات دموية

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محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

تدرس شركة أسترازينيكا وعلماء من جامعة أوكسفورد إمكانية تطوير لقاحهما المضاد لفيروس (كوفيد-19) لمنع حدوث الجلطات الدموية النادرة، وفقا لمصدر مطلع على الموقف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرًا لأنه لم يتم مناقشة البحث بشكل علني، قوله إن العلماء يقومون ببحث في مراحله الأولى بشأن إمكانية تعديل اللقاح بأي طريقة لخفض أو إزالة خطورة العرض الجانبي (الجلطات الدموية) على الرغم من أنه لا يوجد برنامج رسمي أو تمويل للتحقيقات في هذه المرحلة.

وعلقت عدة دول استخدام لقاح استرازينيكا في وقت مبكر من العام الجاري بعدما اتضح أن بعض المتلقين أصيبوا بجلطات دموية في المخ مع مستويات منخفضة من الصفائح الدموية، وهو ما أسفر عن وفاة بعض الحالات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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