ننشر قائمة الفائزين بجوائز معرض الكتاب 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت هيئة الكتاب، مساء الثلاثاء، أسماء الفائزين بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة (52 )، بحضور أعضاء لجان التحكيم، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وجاءت النتائج كالتالي، في مجال الكتاب الأول (علوم انسانية)، فاز الكاتب مينا عادل جيد عن كتاب "كنت طفلاً قبطيًا في المنيا"، الصادر عن دار مجاز للترجمة والنشر.

وفي مجال الكتاب الأول (ابداع أدبى) حصد الجائزة كريم البشلاوي عن كتابه "حين طار الطاووس إلى باريس"، الصادر عن دار الحلم للنشر والتوزيع.

أما جائزة كتاب الطفل المترجم، فتم حجبها، فيما فاز بجائزة الكتاب المترجم كل من: عصام الشربيني عن "النيل.. مدن وحضارات على ضفاف نهر"، الصادر عن دار الشروق، ومصطفى عبيد عن كتابه "توماس راسل: حكمدار القاهرة 1902 - 1946" الصادر عن دار الرواق.

وفي مجال الأطفال، حصد الجائزة كريم بهاء الدين عفيفي، عن كتابه "أنتظر يا صديقي" الصادر عن دار النشر للخدمات التعليمية.

وفي مجال دراسات إنسانية، فاز بالجائزة أسامة الفرماوي، عن كتابه "عروسة المولد في قويسنا دراسة في الثقافة المادية"، عم دار زحمة.

وفي مجال الكتاب العلمى، حصد الجائزة محمد يحيى عن كتاب علم الخيال، عن دار الرواق للنشر والتوزيع، أما جائزة تحقيق التراث، ففاز بها كتاب (المخزون والدرر المنظوم لأبي الفضل الميكالي) تحقيق د. عبد الرازق حويزي، الصادر عن مركز تحقيق التراث بدار الكتب.

وفي مجال النقد الأدبي، فاز بالجائزة منير فوزي عن كتابه "تحليل الخطاب الثقافي.. قراءات نقدية في نصوص معاصرة" الصادر عن دار الأدهم.

وفي مجال المسرح فاز المؤلف السيد فهيم عن نص حزام ناسف، الصادر عن دار النسيم، وفي مجال شعر العامية فاز محسن محمد، عن ديوان "مفيش رقم بيرد" عن دار المرايا.

أما في مجال شعر الفصحى فحصد الجائزة محمد سالم عن سيرة ذاتية لرجل تافه ووحيد الصادر عن هيئة الكتاب، وفي مجال جائزة السينما بالتعاون مع اكاديمية الفنون، فاز المخرج علي بدرخان عن كتاب ثلاثية صناعة الفيلم.

وفي مجال القصة القصيرة، فاز بالجائزة هيثم الورداني عن كتاب "ما لا يمكن إصلاحه"، وفي مجال الرواية فاز الكاتب أشرف العشماوي عن رواية صالة أورفانيللي، بينما فازت دار كيان بجائزة أفضل ناشر.​