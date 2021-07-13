أحمد حسانين.. بطل من ذوي الهمم حافظ للقرآن ينشد بـ 3 لغات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

التقى الخليج 365 في بث حي، اليوم الثلاثاء، الطالب أحمد حسانين (17 عامًا)، وهو من ذوي الهمم في مدرسة المكفوفين، حصل على المركز الثاني في قراءة القرآن على مستوى الجمهورية، حافظًا للقرآن، تدرب على الإنشاد الديني بمعهد الطاروطي في محافظة الشرقية.

أحمد حسانين وصفه سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالكروان، وكرمته السفارة في عام 2018، ومنحته وسامًا، يحتفظ به ضمن 80 شهادة تكريم منح إياها من مؤسسات مختلفة منها وزارة الداخلية التي يعمل بها والده أمين شرطة، ومحافظ الشرقية، ومديرية الأوقاف.

ينشد الطالب المقيم بقرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفارسية، ويتعلم اللغة التركية حاليًا.

في لقائه الخليج 365، أشاد الطالب أحمد حسانين بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الاهتمام بالفئات الخاصة، بينما طالب بمزيد من الامتيازات بالمواصلات العامة، وتخفيضات بأسعار ماكينة الكتابة الخاصة بالمكفوفين.