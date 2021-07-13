العراق.. ارتفاع ضحايا حريق المستشفى إلى 92 قتيلا واستمرار البحث عن ضحايا تحت الأنقاض

المنامة - ياسر ابراهيم - ارتفعت إلى 92 قتيلا حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع مساء الإثنين، بمركز عزل لمرضى كورونا في مستشفى بمحافظة ذي قار، جنوبي العراق، وفق إعلان رسمي.



وهذا الحريق هو الثاني من نوعه خلال أقل من 3 أشهر، إذ اندلع في 24 أبريل/نيسان الماضي، حريق مماثل في مستشفى "ابن الخطيب" بالعاصمة بغداد، جراء انفجار أسطوانة أكسجين؛ ما أدى إلى مصرع 82 شخصا وإصابة 110 آخرين، وفق السلطات.



وآنذاك، قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إيقاف وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد محمد جبر، ومسؤولين آخرين، عن العمل، ولاحقا قدم وزير الصحة استقالته من منصبه.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن دائرة صحة ذي قار، الثلاثاء، إن "حصيلة ضحايا الحريق، الذي اندلع مساء الإثنين بمركز لعزل وعلاج مرضى كورونا في مستشفى الحسين الجامعي بمدينة الناصرية مركز ذي قار، ارتفعت إلى 92 قتيلا". ولم تذكر الوكالة رقما للجرحى.



وعلى خلفية كارثة الحريق، تقدم مدير دائرة صحة ذي قار، صدام صاحب الطويل، باستقالته من منصبه، وفق طلب موقع باسمه بتاريخ الثلاثاء.



وجاء في الطلب، الذي تداولته وسائل إعلام محلية: "في هذه اللحظات المؤلمة أقدم استقالتي من المنصب إيمانا مني بأن حياة الناس أكبر من المناصب".



من جانبه، قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن "فاجعة مستشفى الحسين في ذي قار، وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات".



وأضاف صالح، في تغريدة، أن "التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين هو عزاء أبنائنا الشهداء وذويهم"، مؤكدا أنه "لا بد من مراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين".



وفي السياق، عمت احتجاجات غاضبة منددة بالفساد في مدينة الناصرية، ليل الإثنين الثلاثاء، على خلفية حريق المستشفى، وفق شهود عيان.



وقال الشهود لمراسل الأناضول، إن المتظاهرين أغلقوا 3 مستشفيات خاصة في مدينة الناصرية، معتبرين أنها تشكل أذرع الفساد في القطاع الصحي بالبلاد.



وأشاروا إلى أن "المتظاهرين أغلقوا أيضا العيادة الخاصة لمدير عام صحة ذي قار، صدام صاحب الطويل".



وكان الكاظمي أمر، بعد اجتماع طارئ مع عدد من مسؤولي حكومته مساء الإثنين، بتوقيف عدد من المسؤولين المحليين عن العمل وإيداعهم السجن لحين الانتهاء من التحقيق في حريق مستشفى الحسين.



وشمل أمر الكاظمي كلا من: مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة.



كما أعلن الكاظمي الحداد الرسمي على أرواح الضحايا، دون الإشارة إلى أيام محددة.



وفيما لم يعلن رسميا عن أسباب الحريق، ذكرت وسائل إعلام محلية أنه ناجم عن انفجار بمخزن أنابيب الأكسجين.



وكان محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، قرر، وفق بيان صادر عنه مساء الاثنين، تشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات الحريق، على أن تُقدم تقريرها النهائي خلال 48 ساعة لإعلانه للرأي العام.



كما قرر المحافظ إعلان الحداد في ذي قار على ضحايا الحريق، وتعطيل الدوام الرسمي بها لمدة 3 أيام بدءا من الثلاثاء.



من جانبه، قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في تغريدة، إن فاجعة مستشفى الحسين "دليل واضح على الفشل في حماية أرواح العراقيين".



واعتبر أنه "آن الأوان لوضع حد لهذا الفشل الكارثي، والبرلمان سيحول جلسة الثلاثاء لتدارس الخيارات بخصوص ما جرى".



ولدى العراق بنى تحتية محدودة ومتهالكة في مختلف القطاعات بينها قطاع الصحة جراء عقود من الحروب المتتالية وعدم استقرار الأوضاع الأمنية والفساد المستشري في البلاد.



المصدر: الاناضول