شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدلات استنساخ كورونا في هولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل معدل استنساخ فيروس كورونا في هولندا إلى أعلى مستوى له منذ بدء الجائحة في مارس 2020 وذلك بسبب الانتشار السريع لسلالة الفيروس المعروفة باسم دلتا.

وحسبما أخطر المكتب المختص بشؤون الصحة والبيئة (آر آي في إم) البرلمان اليوم الثلاثاء، فإن معدل الاستنساخ وصل في الوقت الراهن إلى 17ر2 وهو ما يعني حسابيا أن كل مئة مصاب يمكنهم إصابة 217 شخصا آخرين.

وتشير تقديرات المكتب إلى أن سلالة دلتا تسببت في ما يتراوح بين 60 و65% من كل حالات الإصابة بمرض كوفيد19- في البلاد.