شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 24 عاما من اختطافه.. عودة ابن "غو غانغتانغ" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت وكالة الأنباء البريطانية اليوم تفاصيل عثور الرجل الصيني غوو غانغتانغ على ابنه المختطف بعد عملية بحث دامت 24 عاما في شتى أنحاء الصين على دراجة نارية.

وأضافت مصادر إعلامية أن متاجرين بالبشر اختطفوا ابن انغتانغ عندما كان في الثانية من عمره من أمام منزلهم.

وكانت قصة حادث اختطاف ابنه مصدر إلهام لفيلم أُنتج عام 2015، وقام ببطولته نجم هونغ كونغ، آندي لاو.

ووفقا لوزارة الأمن العام الصينية، فقد تمكنت الشرطة من تتبع والتعرف على هوية ابنه باستخدام فحص الحمض النووي. وذكر تقرير لصحيفة غلوبال تايمز أنه تم تعقب شخصين يشتبه بهما في وقت لاحق وقبض عليهما.