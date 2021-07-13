شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميا: إعطاء 3.44 مليار جرعة من اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء ، عن إعطاء 3.44 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بـ9ر30 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار 7 أيام في المتوسط.

وتم إعطاء 335 مليون جرعة لقاح في الولايات المتحدة حتى الأن.وكان معدل التطعيم اليومي 527 الفا 353 على مدار سبعة ايام في المتوسط.