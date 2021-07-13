روسيا: ننتظر معلومات أميركية مفصلة بشأن الهجمات الإلكترونية

موسكو ـ د.ب.أ: قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن روسيا تتوقع الحصول على معلومات مفصلة من الولايات المتحدة بشأن الهجمات الإلكترونية التي زُعم أنها تم تنفيذها من الأراضي الروسية، بعد أن أثار الرئيس الأميركي جو بايدن القضية في مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي.

وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن روسيا طلبت تفاصيل بشأن الحالات التي ستقدمها وكالات إنفاذ القانون بموجب اتفاقية 1999 بشأن التعاون في المسائل الجنائية وقال بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف: “تقولون إن قراصنة الإنترنت هاجموا بعض الشركات الموجودة في الأراضي الأميركية، من أراضي روسية، ولكن على الأقل، تحتاج إلى تقديم بعض المعلومات بشأن أساس هذه الاستنتاجات”. وأضاف: “لم يتم تقديم مثل هذه المعلومات التفصيلية حتى الآن، ولكن أشار الرئيسان إلى رغبتهما في العمل سويا ومواصلة آلية المشاورات بشأن الأمن السيبراني، التي بدأت بالفعل”، بحسب ما يقوله بيسكوف، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.