الصدر يدعو لإعلان نتائج تحقيق حادثة الناصرية بـ'السرعة القصوى'

وقال الصدر في تغريدة له، إن "الحكومة عليها السعي الفوري والجاد والحازم لمعاقبة المقصرين بمسألة حرق المستشفيات سواء في الناصرية أو في غيرها من المحافظات".

وشدد على "الاسراع بإعلان نتائج التحقيق بالسرعة القصوى والا يكون مصيرها، مصير ما احترق من مستشفيات سابقاً".



أدناه نص التغريدة: