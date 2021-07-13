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انت الان تتابع خبر الصدر يدعو لإعلان نتائج تحقيق حادثة الناصرية بـ'السرعة القصوى' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إلى إعلان نتائج التحقيق الخاصة بحادثة حريق مستشفى الحسين في الناصرية بمحافظة ذي قار، باسرع وقت.
وقال الصدر في تغريدة له، إن "الحكومة عليها السعي الفوري والجاد والحازم لمعاقبة المقصرين بمسألة حرق المستشفيات سواء في الناصرية أو في غيرها من المحافظات".
وشدد على "الاسراع بإعلان نتائج التحقيق بالسرعة القصوى والا يكون مصيرها، مصير ما احترق من مستشفيات سابقاً".
أدناه نص التغريدة:
وشدد على "الاسراع بإعلان نتائج التحقيق بالسرعة القصوى والا يكون مصيرها، مصير ما احترق من مستشفيات سابقاً".
أدناه نص التغريدة: