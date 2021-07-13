انت الان تتابع خبر تشاهدون في نشرة السومرية .. مسلسل الحرائق يفجر غضباً شعبياً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = حصيلة كارثية.. ارتفاع ضحايا حريق الناصرية الى اربعة وتسعين شهيدا.. والغضب يسود ارجاء البلاد.
= على خلفية فاجعة مستشفى الحسين.. اوامر قبض بحق مدير صحة ذي قار وموظفين اخرين.. والكاظمي يقول: لن نتسامح مع الفاسدين.
= شمول شهداء فاجعة الناصرية بقانون الحقوق التقاعدية لمنتسبي الصحة.. ومجلس الوزراء يمنح لجنة التحقيق اسبوعا لعرض النتائج.
= نواب يتهمون جهات سياسية بالوقوف وراء مسلسل الحرائق.. ويطالبون بتحقيقات جدية وليست ترقيعية.
= شمول شهداء فاجعة الناصرية بقانون الحقوق التقاعدية لمنتسبي الصحة.. ومجلس الوزراء يمنح لجنة التحقيق اسبوعا لعرض النتائج.
= نواب يتهمون جهات سياسية بالوقوف وراء مسلسل الحرائق.. ويطالبون بتحقيقات جدية وليست ترقيعية.