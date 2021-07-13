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تشاهدون في نشرة السومرية .. مسلسل الحرائق يفجر غضباً شعبياً

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بغداد - ياسين صفوان - = حصيلة كارثية.. ارتفاع ضحايا حريق الناصرية الى اربعة وتسعين شهيدا.. والغضب يسود ارجاء البلاد.
= على خلفية فاجعة مستشفى الحسين.. اوامر قبض بحق مدير صحة ذي قار وموظفين اخرين.. والكاظمي يقول: لن نتسامح مع الفاسدين.

= شمول شهداء فاجعة الناصرية بقانون الحقوق التقاعدية لمنتسبي الصحة.. ومجلس الوزراء يمنح لجنة التحقيق اسبوعا لعرض النتائج.


= نواب يتهمون جهات سياسية بالوقوف وراء مسلسل الحرائق.. ويطالبون بتحقيقات جدية وليست ترقيعية.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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