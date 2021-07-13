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ثلاث انتصارات في الجولة 37 بالدوري الممتاز

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-07-13 | 18:03

ثلاث انتصارات في الجولة 37 بالدوري الممتاز

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حققت أندية الكرخ والنجف والقاسم، اليوم الثلاثاء، الفوز على الزوراء وزاخو والسماوة، ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين لدوري الكرة الممتاز.
وانتصر الكرخ على الزوراء بهدف نظيف سجله اللاعب سولومون وليامز عند الدقيقة 32.

فيما فاز النجف على فريق زاخو بهدف وحيد أيضاً.

أما القاسم فقد حقق فوزاً على فريق السماوة بثلاثة أهداف لهدفين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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