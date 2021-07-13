ثلاث انتصارات في الجولة 37 بالدوري الممتاز

حققت أندية الكرخ والنجف والقاسم، اليوم الثلاثاء، الفوز على الزوراء وزاخو والسماوة، ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين لدوري الكرة الممتاز.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012