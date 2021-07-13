انت الان تتابع خبر ثلاث انتصارات في الجولة 37 بالدوري الممتاز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-07-13 | 18:03
561 مشاهدة
حققت أندية الكرخ والنجف والقاسم، اليوم الثلاثاء، الفوز على الزوراء وزاخو والسماوة، ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين لدوري الكرة الممتاز.
وانتصر الكرخ على الزوراء بهدف نظيف سجله اللاعب سولومون وليامز عند الدقيقة 32.
أما القاسم فقد حقق فوزاً على فريق السماوة بثلاثة أهداف لهدفين.
فيما فاز النجف على فريق زاخو بهدف وحيد أيضاً.
أما القاسم فقد حقق فوزاً على فريق السماوة بثلاثة أهداف لهدفين.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا