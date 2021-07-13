كورونا يواصل زحفه.. حصيلة جديدة لضحاياه حول العالم

وتبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 188 مليوناً وما يقارب من 115 ألف إصابة، تعافى منهم 172 مليونا وما يزيد على 47 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الاثنين 391 ألفا و957 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6،445 حالة وفاة.