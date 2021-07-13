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قنبلة تؤجل عودة ميسي الى اسبانيا

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-07-13 | 17:38

قنبلة تؤجل عودة ميسي الى اسبانيا

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تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة نادي الإسباني للهلع بسبب ورود انباء عن وجود قنبلة في مطار روزاريو مسقط رأسه قبل التوجه لإسبانيا لقضاء عطلته الصيفية.
وأكدت وسائل اعلام ارجنتينية بأنه كان هناك تهديدات بوجود قنابل في مطار روزاريو الذي تتواجد فيه طائرة ميسي التي كانت من المقرر أن تنقله لإسبانيا لقضاء عطلته قبل الانخراط بتدريبات برشلونة.

وقامت قوات الأمن بالمطار بإخلاء صالة الركاب على الفور لحين البحث في الأمر ومن المقرر أن تتأخر عودة ميسي لإسبانيا بسبب ذلك الأمر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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