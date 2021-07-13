انت الان تتابع خبر قنبلة تؤجل عودة ميسي الى اسبانيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-07-13 | 17:38
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تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني للهلع بسبب ورود انباء عن وجود قنبلة في مطار روزاريو مسقط رأسه قبل التوجه لإسبانيا لقضاء عطلته الصيفية.
وأكدت وسائل اعلام ارجنتينية بأنه كان هناك تهديدات بوجود قنابل في مطار روزاريو الذي تتواجد فيه طائرة ميسي التي كانت من المقرر أن تنقله لإسبانيا لقضاء عطلته قبل الانخراط بتدريبات برشلونة.
وقامت قوات الأمن بالمطار بإخلاء صالة الركاب على الفور لحين البحث في الأمر ومن المقرر أن تتأخر عودة ميسي لإسبانيا بسبب ذلك الأمر.
وقامت قوات الأمن بالمطار بإخلاء صالة الركاب على الفور لحين البحث في الأمر ومن المقرر أن تتأخر عودة ميسي لإسبانيا بسبب ذلك الأمر.
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