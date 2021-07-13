علاقات راسخة.. توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين مصر وصربيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقعت مصر وصربيا، الثلاثاء، بروتوكول تعاون عسكري لدعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

والتقى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد ذكي، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بجمهورية صربيا نيبوشا ستيفانوفيتش والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

وقال المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبد الحافظ غريب، في بيان، إن اللقاء ناقش عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، كما تم توقيع بروتوكول تعاون فى المجال العسكرى بين الجانبين .





وأكد وزير الدفاع على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية صربيا، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية .

من جانبه أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير دفاع صربيا بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمي والدولى وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .





حضر اللقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد وعددا من كبار قادة القوات المسلحة والملحق العسكرى لجمهورية صربيا بالقاهرة.

وتأتي زيارة وزير الدفاع الصربي على هامش عقد الاجتماع الثالث عشر للجنة التعاون العسكرى المصرية الصربية بالقاهرة.



