العراق.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة حريق مستشفى الناصرية التعليمي إلى 92 قتيلا

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار العراقية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة حريق مستشفى الناصرية التعليمي إلى 92 قتيلا وأكثر من 50 مصابا.



وبحسب شهود عيان، هناك أكثر من 20 جثة لم يتم التعرف عليها بسبب تفحمها.

ولا يزال الأهالي يبحثون عن أبنائهم الذين فقدوا جراء الحريق الضخم الليلة الماضية.

وذكرت مصادر أمنية أن السلطات القضائية بمحافظة ذي قار (375 كيلومتراً جنوبي بغداد) أصدرت أوامر قبض بحق 11مسؤولاً في دائرة صحة المحافظة على خلفية الحادثة.

وأكد أشخاص تجمعوا عند مشرحة المدينة أن السبب في وقوع الحادث يعود إلى إهمال السلطات المحلية وقصور إجراءات الأمن والسلامة بالمستشفى.