تعرف على الطقس المتوقع غدا بالامارات

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً ومغبرا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد تكون ممطرة، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.



الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 17:11 والمد الثاني عند 03:17 ..والجزر الأول عند الساعة 10:15 والجزر الثاني عند الساعة 21:03 .

بحر عمان خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 12:54 الثاني عند الساعة 00:26 ..والجزر الاول عند الساعة 19:05 والجزر الثاني عند الساعة 06:42 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 45 34 70 15 دبي 44 34 65 15 الشارقة 43 33 70 15 عجمان 43 33 85 15 أم القيوين 44 32 75 10 رأس الخيمة 43 32 80 10 الفجيرة 35 32 85 50 العين 44 35 55 15 ليوا 47 29 60 10 الرويس 41 30 80 15 السلع 40 30 85 15 دلما 39 33 85 25 طنب الكبرى 38 32 85 20 طنب الصغرى 38 32 85 20 أبو موسى 38 32 85 20 .