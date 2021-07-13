اخبار العالم

موسكو تشهد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تشهد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

شهدت العاصمة الروسية موسكو اليوم ، تحطيم رقما قياسيا بارتفاع درجات الحرارة سُجل قبل 85 عاما.

 

وقال مكتب الأرصاد الجوية الروسي في بيان له وبحسب وكالة انتر فاكس للأنباء.. إن العاصمة الروسية موسكو كسرت اليوم الرقم القياسي لدرجات الحرارة المسجل في 13 يوليو 1936 والبالغ 32.4 درجة مئوية والذي تم الاحتفاظ به لمدة 85 عاما ، وذلك بتسجيلها رقما جديدا بلغ 32.7 درجة مئوية وقد يصل الى 33 + درجة مئوية أو أكثر.

 

وأضاف البيان "يتوقع خبراء الأرصاد استمرار موجة الحر في منطقة العاصمة حتى أوائل الأسبوع المقبل ويمكن أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 32 و 34 درجة مئوية".

 

وحذرت سلطات المدينة في وقت سابق ، سكان موسكو وضواحيها من موجة حر غير مسبوقة وبلوغ مستوى "أصفر" للطقس بسبب الحرارة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا