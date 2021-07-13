موسكو تشهد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

شهدت العاصمة الروسية موسكو اليوم ، تحطيم رقما قياسيا بارتفاع درجات الحرارة سُجل قبل 85 عاما.



وقال مكتب الأرصاد الجوية الروسي في بيان له وبحسب وكالة انتر فاكس للأنباء.. إن العاصمة الروسية موسكو كسرت اليوم الرقم القياسي لدرجات الحرارة المسجل في 13 يوليو 1936 والبالغ 32.4 درجة مئوية والذي تم الاحتفاظ به لمدة 85 عاما ، وذلك بتسجيلها رقما جديدا بلغ 32.7 درجة مئوية وقد يصل الى 33 + درجة مئوية أو أكثر.

وأضاف البيان "يتوقع خبراء الأرصاد استمرار موجة الحر في منطقة العاصمة حتى أوائل الأسبوع المقبل ويمكن أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 32 و 34 درجة مئوية".

وحذرت سلطات المدينة في وقت سابق ، سكان موسكو وضواحيها من موجة حر غير مسبوقة وبلوغ مستوى "أصفر" للطقس بسبب الحرارة.