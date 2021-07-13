اخبار العالم

الحكومة الفرنسية تعلن توقيتات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفرنسية تعلن توقيتات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

أعلنت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، توقيتات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

 

وقال المتحدث باسم الحكومة، جابرييل أتال، إن فرنسا حددت العاشر من أبريل/ نيسان العام 2022 موعدا لإجراء الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة على أن تعقد الجولة الثانية يوم 24 من نفس الشهر.

 

وأضاف أن الانتخابات التشريعية ستجرى يومي 12 و19 من يونيو/ حزيران 2022.

 

وانتُخب الرئيس إيمانويل ماكرون في السابع من مايو/ أيار عام 2017 لولاية مدتها خمس سنوات وتولى منصبه يوم 14 من نفس الشهر.

 

وتظهر استطلاعات الرأي أن الانتخابات المقبلة ستكون صراعًا ساخنًا بين ماكرون والسياسية القوية، مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا