شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 مدنيين في انفجار بكابول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الشرطة الافغانية في بيان لها، مقتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين وإصابة خمسة آخرين، فى انفجار وقع بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمدينة كابول.

وجاء في البيان الذي نقلته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، أن الانفجار وقع في حوالي الساعة 0250 بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، في منطقة "سار إي شاوك" بشارع مايواند في كابول.

وقال البيان إن "نوع الانفجار والهدف منه، لم يتضحا بعد"، مضيفا أن "التحقيقات جارية".

ولم تعلن أي جماعة، ومن بينها طالبان، مسؤوليتها عن الانفجار.