فرنسا تحدد موعد انتخابات الرئاسة والبرلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، توقيتات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة، جابرييل أتال، إن فرنسا حددت العاشر من أبريل/ نيسان العام 2022 موعدا لإجراء الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة على أن تعقد الجولة الثانية يوم 24 من نفس الشهر.



وأضاف أن الانتخابات التشريعية ستجرى يومي 12 و19 من يونيو/ حزيران 2022.

وانتُخب الرئيس إيمانويل ماكرون في السابع من مايو/ أيار عام 2017 لولاية مدتها خمس سنوات وتولى منصبه يوم 14 من نفس الشهر.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الانتخابات المقبلة ستكون صراعًا ساخنًا بين ماكرون والسياسية القوية، مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف.