عنف الإخوان بمصر.. إحالة 6 متهمين للمفتي تمهيدا للإعدام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحالت محكمة مصرية، الثلاثاء، أوراق 6 عناصر إخوانية إلى مفتي البلاد لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم إثر إدانتهم بأعمال عنف وقتل تعود لعام 2013

ووفق وسائل إعلام محلية فإن محكمة جنايات المنيا (وسط) أحالت أوراق 6 متهمين في أحداث العنف التي شهدتها قرية "دلجا" عقب فض اعتصام رابعة (صيف 2013) إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.



وحددت المحكمة جلسة الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل للنطق بالحكم.

وجاء الحكم حضوريًا على 3 متهمين وغيابيًا على 3 آخرين، كما عاقبت المحكمة 5 متهمين بينهم 2 حضوريا و3 غيابيًا بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم، وأصدرت حكمها بالسجن المؤبد غيابيًا وحضوريًا على 37 آخرين.



والإحالة إلى المفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، أي غير ملزم.

وكانت المحكمة استمعت في الجلسة الماضية، لمرافعة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 48 بينهم 20 محبوسين على ذمة القضية، متورطين في قتل مواطن أمام كنيسة دلجا والتجمهر، ومحاولة إحراق الكنيسة يومي 14 و15 من شهر أغسطس/آب 2013.



وأواخر 2015، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف والشغب، والدعوة للتظاهر، وتخريب منشآت كنسية، وقتل مواطن.

وعقب فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، شهدت مصر أعمال عنف واسعة بكافة المحافظات من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي.