دول الاتحاد الأوروبي توافق على 12 خطة للتعافي من الوباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

وافق وزراء المالية الأوروبيون على 12 من خطط الإنعاش التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتمكين دوله من بلوغ الانتعاش الاقتصادي والخروج من الوباء.



ويمكن للدول الأعضاء المعنية بالبدء فى الحصول على الأموال للتمويل المسبق للعديد من المشروعات التي من شأنها أن تجعل اقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر اخضرارا وأكثر تقدما من الناحية الرقمية.

وتعد الموافقة على الاستعداد للإفراج عن الأموال خطوة رئيسية في برنامج الدعم الذي تبلغ قيمته 800 مليار يورو "950 مليار دولار" الذي اتفقت عليه دول الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ في الصيف الماضي عندما كانت اقتصاداتها غارقة في أسوأ تراجع اقتصادي على الإطلاق.

وقال مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني.. إن هذه هي البداية الحقيقية لخطط الاتحاد الأوروبي لتنشيط وتجديد الاقتصاديات وهذا من شأنه أن يعزز الثقة في الأسواق وفي البلدان ويسمح ببدء الاستثمارات والإصلاحات.

والدول الـ12 المعنية هي "فرنسا وألمانيا وايطاليا واسبانيا والنمسا وبلجيكا والدنمرك واليونان ولاتفيا ولوكسمبورج والبرتغال وسلوفاكيا".

ومن المتوقع الحصول على موافقات أخرى في وقت لاحق من هذا العام.