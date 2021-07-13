شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة للنواب: ننتهى من مشروعات بـ500 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف البجرمى، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة ستنتهى خلال العام المالي الحالى من إقامة مشروعات شبابية ضخمة بعدد من المحافظات تصل قيمتها إلى ما يقرب من 500 مليون جنيه.

جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، لمناقشة طلب إحاطة بشأن تأخير الانتهاء من أعمال الإنشاءات بحمام السباحة بمركز شباب أطفيح بمحافظة الجيزة.

وأضاف البجرمى، ردا على طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب عبد الوهاب خليل، أنه سيتم الانتهاء من أعمال إنشاء حمام مركز شباب أطفيح نهاية شهر ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن هناك متابعة مستمرة من الوزارة لجميع المشروعات التى تم طرحها.

وأوضح البجرمى، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب يتابع على مدار الساعة موقف الأعمال المفتوحة، والتى لم يتم الانتهاء منها، وذلك لسرعة العمل على تذليل أى عقبات.

ويذكر أن مصطفى عبدالمعين، مسئول موازنة الرياضة بوزارة التخيطط، أكد خلال اجتماع لجنة الشباب بإنه سيتم إدراج حمام سباحة أطفيح فى الخطة، وسيتم الانتهاء منه خلال عامين بناءا على تقرير رئاسة مجلس الوزراء باعتباره واحد من المشروعات المتعثرة وهو ما قامت الوزارة بناء عليه بإدراج الاستثمارات اللازمة لانهاءه.