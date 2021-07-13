شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" توصى بهيكلة هيئة التنمية الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود رئيس اللجنة، بضرورة إعادة هيكلة هيئة التنمية الصناعية حتي تستطيع تقديم خدمة متميزة للمستثمر، وضرورة وضع خطة زمنية سريعة للانتهاء من تحويل أرشفة المستندات إلكترونيا على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود، لمناقشة موضوع التحديات التي تواجه قطاع الصناعة من ضرائب وجمارك وأثر ذلك على نمو وتنافسية قطاع الصناعة، حيث قام مجموعة من المستثمرين بعرض مشاكلهم والتحديات التى تواجهم فى قطاع الصناعة، من عدم تطبيق سياسة الشباك الواحد وتاخر إجراءات استخراج السجلات الصناعية.

وطالب النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، بضرورة إفادة اللجنة بمتى سيتم الانتهاء من إقرار استخراج السجل الموقت مع توضيح إجراءات استخراجه.

وقال اللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تقوم بوضع خطة للتخلص من كافة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الآن، خاصة في ظل زيادة أعداد المستثمرين، مشيرًا إلى فرع الهيئة الموجود بمدينة العاشر من رمضان، حيث إن الهيئة كانت لديها مقر بجمعية مستثمرين للعاشر ولكن نظرا لازدياد الأعداد وضيق المكان لم يتم استمرار العمل، لذلك اتجهت الهيئة إلى أرشفة كافة المستندات الإلكترونية حتى لا يتم ازدحام الأماكن بالأرشيف الورقي، موضحًا أن هذه الخطة بدأت منذ 6 شهور وجارى العمل فيها.