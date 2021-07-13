البنك التجاري الدولي يطلق قطاعا للشركات الصغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي مصر "CIB" إطلاق قطاع جديد بالبنك تحت اسم "CIB Growth"، وهو قطاع مخصص للشركات الصغيرة التي تقل إجمالي مبيعاتها السنوية عن 50 مليون جنيه بهدف تزويدهم بباقة من المنتجات البنكية والحلول الرقمية لإنجاز معاملاتهم البنكية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وقال البنك، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن إطلاق القطاع الجديد يأتي في إطار مبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لتشجيع الشركات الصغيرة باعتبارها ركيزة رئيسية لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني.

وبحسب البنك، سيتم إدراج العملاء الحاليين بقطاع الخدمات المصرفية للأعمال الذين تقل إجمالي مبيعاتهم السنوية عن 50 مليون جنيه في "CIB Growth" تلقائيًا، بينما سينضم العملاء الجدد عند فتح حساب بنكي لشركاتهم لدى البنك التجاري الدولي.

وقال رشوان حمادي، رئيس قطاعات ومنتجات التجزئة بالبنك، إن القطاع الجديد يقدم لعملائه تجربة بنكية سهلة الاستخدام تتضمن العديد من المزايا لتلبية احتياجات أصحاب الشركات الصغيرة، وبصفة خاصة رواد الأعمال وسيدات الأعمال ليتمكنوا من إدارة أعمالهم بكفاءة.

وأضاف أن من بين المزايا التي يمنحها القطاع لعملائه؛ فتح حساب بنكي للشركة، وإصدار البطاقات البنكية للأعمال بفئاتها المختلفة مثل البطاقات الائتمانية والخصم المباشر والإيداع، والحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية بفترات سداد وإجراءات مرنة، والاستفادة من خدمات قبول المدفوعات المتنوعة، وإدارة الأعمال التجارية عبر خدمة الإنترنت البنكية للشركات، وباقة تحويل المرتبات.

وذكر حمادي أن يمكن أيضا للعملاء الاستمتاع بخدمة المركز المخصص لخدمة عملاء الشركات، إلى جانب الحصول على الدعم اللازم لإدارة حساباتهم بشكل أفضل من خلال فريق متخصص من موظفي خدمة العملاء والمبيعات في أكثر من 70 فرعا على مستوى الجمهورية.

وبحسب البنك، يمكن لعملاء القطاع الجديد الاستفادة من الخدمات الاستشارية والمهنية التي يقدمها برنامج "CIB Business Solutions" بأسعار مخفضة، وتشمل الاستشارات القانونية والمراجعة والمحاسبة والخدمات المتعلقة بالموارد البشرية.