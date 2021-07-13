استعدادًا لبيعها في عيد الأضحى.. ضبط 20 حمارًا قبل ذبحها بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحي:

ضبط مكتب تموين سنورس في محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع إدارة الطب البيطري سيارة ربع نقل محملة بـ 20 حمارًا كانت فى طريقها للذبح في القاهرة.

وكشف المهندس هشام سعيد مدير إدارة تموين سنورس، أن معلومات وردت بقيام كل من "عربي. س. م"، و"محمد. ع. ص"، مقيمين أبشواى بشراء الحمير من الأسواق وذبحها بطريق أسيوط الغربي، بالقرب من محافظة الجيزة، لتوزيعها في العيد على أنها لحوم ماشية، وبيعها للمطاعم ومصانع اللانشون بالقاهرة.

وقال مدير الإدارة، إنه جرى تشكيل حملة قبل فجر اليوم الثلاثاء بمفارق أبو عيطه، أسفرت عن ضبط سيارة بعد مطاردة استمرت حوالى 20 دقيقة بطريق "القاهرة- طامية" وعلى متنها 20 حمارًا كانت فى طريقها للذبح.

جرى التحفظ على السيارة والحمير المضبوطة وأخطرت نيابة سنورس للتحقيق.