السلالة دلتا تجبر باكستان على فرض إجراءات إغلاق مشددة

ابوظبي - سيف اليزيد - ضربت سلالة دلتا الأكثر قدرة على الانتشار من فيروس كورونا مدناً باكستانية، مما أثار المخاوف، واضطر

السلطات لفرض إجراءات إغلاق في بؤر انتشار الفيروس.

وقد ارتفعت حالات الاصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الشهر الجاري بعد انخفاض خلال الشهر الماضي، بسبب تفشي سلالة دلتا، التي ظهرت في الهند.

وقال أفضل خان، المتحدث باسم المعهد الوطني للصحة " الآلاف من المواطنين الخائفون يصطفون في المعهد لإجراء اختبار فيروس كورونا يوميا منذ تفشي سلالة دلتا".

وقد فرضت السلطات في العاصمة إسلام آباد ومدينة روالدبندي إجراءات إغلاق في ما لا يقل عن 24 منطقة.

وقال زعيم ضياء، رئيس قطاع الصحة في إسلام آباد " سلالة دلتا تنتشر بسرعة للغاية وبوتيرة أسرع من جميع السلالات الأخرى التي ضربت باكستان في الماضي. نحن في حالة تأهب".

وتواجه باكستان موجة تفش رابعة مميتة، حيث شهدت ارتفاعا بنسبة 40% في الاصابات اليومية هذا الأسبوع، وقارب إجمالي حالات الاصابات مليون إصابة و الوفيات أكثر من 22 ألفا و500 حالة.

وقال رئيس قطاع الصحة في باكستان فيصل سلطان" لقد نجونا من فيروس كورونا حتى الآن، ولكن ليس لدينا فكرة إلى أين ستقودنا سلالة دلتا".

ووفقا لاحصاءات رسمية صدرت اليوم فإن وتيرة التطعيم تتسم بالبطء بسبب معوقات في الامداد، حيث حصل 20 مليون شخص من بين سكان باكستان البالغ عددهم أكثر من 220 مليون نسمة، على الجرعة الأولى من اللقاح على الأقل.