تونس تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا في المنطقة العربية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 يوليو 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية، إيف سوتيران، إن تونس سجلت “أعلى حصيلة وفيات” بفيروس كورونا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

وقال سوتيران لوكالة فرانس 24: “تونس لديها واحد من أعلى معدلات الوفيات في القارة الإفريقية والعالم العربي، حيث يتم تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة في اليوم، في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 12 مليون نسمة”.

وقال الدكتور سوتيران من منظمة الصحة العالمية إن 11% فقط من سكان تونس تلقوا جرعة واحدة من اللقاح، و5% حصلوا على جرعتين، وهذا “بعيد عما يتطلبه الأمر ليكون تأثير المناعة الجماعي”.

وتظهر أحدث أرقام وزارة الصحة التونسية حول Covid-19 تسجيل أكثر من 500000 حالة إصابة مؤكدة و 16388 حالة وفاة، مع تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة كل يوم، بحسب “فرانس 24”.