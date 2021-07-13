إيران: مستعدون لكافة السيناريوهات في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 يوليو 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء “نراقب التحركات في أفغانستان واتخذنا الاستعدادات اللازمة لكافة السيناريوهات.. إيران تتابع بحساسية التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية على الحدود مع أفغانستان”.

المتحدث باسم الحكومة اكد أن بلاده تدين أي أعمال عنف في أفغانستان ومن أي طرف كان، وقال: “ندين الحرب والعنف والصراع الداخلي في أفغانستان، ونسعى لتتمكن حكومة قوية تدعمها أصوات الشعب من تجاوز التحديات”.

كما لفت ربيعي إلى أن إيران لم تشهد أي تدفق للاجئين أفغانيين جدد، منوها في الوقت ذاته بإقامة مخيمات على الحدود مع أفغانستان في حال وجود موجة من اللاجئين.

وأكد ربيعي أن الوضع الأمني في أفغانستان سيبقى هشا مع بقاء القوات الأجنبية.