عشر فرق إطفاء تسيطر على حريق اندلع بإحدى الجامعات العراقية (صور)

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "فرقها اخمدت حادث حريق اندلع داخل حدائق جامعة واسط بعد اشتعال اعشاب وحشائش متيبسة بمشاركة 10 فرق اطفاء وصلت الى موقع الحادث بغضون دقائق".

وأشارت إلى أنها "عزلت النيران وابعدت خطر الحريق عن ابنية الجامعة وانهت الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية ".



وأضافت، أنها "طلبت فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".