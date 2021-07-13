قبل حصول 'كارثة'.. السيطرة على تسرب أوكسجين في مستشفى بالنجف

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "خللاً أصاب انبوب الاوكسجين في مدينة الصدر الطبية في محافظة النجف، نتج عنه تسرب مادة الاوكسجين".

وأضاف، أنه "تم اصلاح الخلل بعد 10 دقائق من الابلاغ عنه".