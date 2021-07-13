انت الان تتابع خبر قبل حصول 'كارثة'.. السيطرة على تسرب أوكسجين في مستشفى بالنجف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالسيطرة على تسرب مادة الاوكسجين من أحد الأنابيب في مستشفى بمحافظة النجف الاشرف.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "خللاً أصاب انبوب الاوكسجين في مدينة الصدر الطبية في محافظة النجف، نتج عنه تسرب مادة الاوكسجين".
وأضاف، أنه "تم اصلاح الخلل بعد 10 دقائق من الابلاغ عنه".والليلة الماضية، وقع حريق ضخم في مستشفى الحسين التعليمي المخصص لمرضى جائحة كورونا في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، ما أدى إلى وقوع العشرات من الضحايا ما بين شهيد ومصاب.