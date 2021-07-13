ارتفاع حصيلة أعمال العنف والنهب في جنوب أفريقيا إلى 32 قتيلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة أعمال العنف والنهب في جنوب أفريقيا عقب سجن رئيس البلاد السابق، جاكوب زوما، إلى 32 قتيلا.



ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول، لم تسمه، أنه جرى تسجيل مقتل 22 شخصا إضافيا في أعمال الشعب بالبلاد، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 32.

وأوضح أن الحصيلة ارتفعت في مقاطعة كوزاولو نانتال، شرق البلاد، إلى 26 قتيلا في مقابل أربعة أمس الإثنين.

يضاف إليهم ستة قتلى في منطقة جوهانسبورج أكد سقوطهم مساء الإثنين رئيس البلاد سيريل رامبوزا.

وزوما موجود منذ الخميس الماضي في سجن إستكورنت الحديث الواقع في منطقة الزولو، قرب سلسلة جبال درايكنسبرج.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بسجن زوما 15 شهرا بسبب رفضه تنفيذ أمر من المحكمة الدستورية في فبراير/ شباط الماضي بتقديم أدلة للتحقيق في فساد خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات حتى عام 2018.

وقدم زوما طعنا على الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الدستورية على أسس من بينها تدهور صحته وخطر عدوى كورونا.

وأمس الإثنين، قررت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا دراسة الحكم مراعاة لشيخوخته، وسط تصاعد للشغب في مدن البلاد.

العنف الذي يتواصل لليوم الخامس على التوالي استدعى من حكومة جنوب أفريقيا نشر قوات عسكرية لمواجهة الاحتجاجات في البلاد،