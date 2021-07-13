شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء نادى اجتماعى باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب حازم إمام، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بإقتراح برغبة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلي الدكتور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وكل من الدكتور وزير الشباب والرياضة، والدكتور وزير التنمية المحلية، بشأن إنشاء نادي إجتماعي بإستاد القاهرة.

وأشار حازم إمام، إلي أهمية الأندية الإجتماعية والرياضية، مما أدى إقبال كبير على الاشتراك بها، وازدحام الأندية الحالية بالأعضاء، ولاسيما في مناطق مثل مصر الجديدة ومدينة نصر.

وقال إمام، إن ذلك الأمر يتطلب منا الإهتمام بزيادة عدد الأندية الرياضية والإجتماعية في تلك المناطق، لما تقوم به من دور في تنمية المواهب الرياضية والثقافية وكذلك ماتقوم به من دور مجتمعى، متابعا، يأتي ذلك في الوقت الذي تمتلك فيه هيئة استاد القاهرة، مساحة أرض كبيرة غير مستغلة تبلغ مساحتها نحو 50 فدان ، والتي يمكن إنشاء النادي عليها، وتحقيق عائد مادي ضخم للهيئة من خلال اشتراكات العضوية في ذلك النادى، ليساعد في مواجهة الأزمة المالية والخسائر التي يتعرض لها الإستاد خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة كورونا ومنع حضور الجماهير للمباريات، حيث بلغت قيمة الخسائر في العام المالي الماضي نحو 16 مليون جنيه وفي العام المالي الحالي نحو 32 مليون جنيه.

وأضاف عضو مجلس النواب، ان انشاء ذلك النادى باستاد القاهرة، يتماشي مع قرار رئيس الجمهورية بتحويل استاذ القاهرة إلى هيئة اقتصادية، منذ عام 2016، حيث يستهدف استثمار المساحات غير المستغلة بالإستاد لتدر دخلا علي الهيئة وفي نفس الوقت توفير أندية جديدة للمواطنين مثل نادي النادي ونادى زد.