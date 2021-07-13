شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يستفسر عن تأخر إنشاء حمام سباحة بأطفيح.. وممثل الحكومة: افتتاحه قبل ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب خليل بشأن تأخر أعمال إنشاء حمام السباحة بمركز شباب أطفيح.

وقال النائب عبد الوهاب خليل، خلال اجتماع اللجنة ظهر اليوم الثلاثاء: "وفرنا 2 مليون جنيه لإنشاء حمام السباحة، ولا يزال تقاعس الشباب والرياضة مستمر"، وعقب ممثل الحكومة، مؤكدا أن العمل يجرى للانتهاء من إنشاء حمام السباحة بمركز شباب أطفيح قبل ديسمبر المقبل.

وعلق رئيس لجنة الشباب والرياضة، النائب محمود حسين، قائلا: "سنحضر افتتاح حمام سباحة مركز شباب أطفيح مع النائب عبد الوهاب خليل".

ويشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت عدد من الاختصاصات للجنة الشباب والرياضة فى مقدمتها رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، الأندية ومراكز الشباب، الرياضة، اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية، المسابقات والبعثات الرياضية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.