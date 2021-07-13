شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب” تبحث سبب عدم افتتاح محطة مياه شرب بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجنة الاسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء مناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب بشأن الصرف الصحي ومياه الشرب بمحافظة سوهاج.

وجاء الطلب الأول المقدم من النائب أحمد نشأت، والذى تساءل عن سبب عدم افتتاح محطة مياه الشرب (إدفــــا ــ أولاد نصير) مركز سوهاج وانتهاء أعمالها، وهي تخدم 3 قري بنحو 110 ألف نسمة، رغم أنه تم الانتهاء من نحو 99.9% من أعمالها، قائلا: "عايز أعرف إيه حكايه 0,1%، قدمت 4 طلبات منهم 2 الفصل التشريعي الأول ويأتى نفس الرد".

وقال نشأت فى كلمته، إن الأهالي يعانون من نقص المياه، مدللا على معاناة نجع الشيخ محمد، والذى لا يوجد فيه مياه منذ سنة ونصف، لاسيما بعد غلق البئر الارتوازية الذى كان يغذى المنطقة، وعلق النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان، بقوله " هذا كلام خطير ويعد إهدار للمال العام ولوقت المواطنين".

من جانبه، قال المهندس أشرف زكريا نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب، إنه من المتوقع أن تدخل المحطة في الخدمة بحلول 15 أغسطس القادم، مشيرا إلى أن الشركة المنفذه واجهت تعثرات والمحطة بالفعل منتهية منذ أكثر من عام، وانتهت أخر نقطة ربط منذ أسبوعين، وتم تشكيل لجان مختصة، أقرت عدد من الملاحظات والشركة تعمل على الانتهاء منها.

وقال المهندس محمد السيد، مسؤول بالصرف الصحي بسوهاج، إن لجان الفحص قمت بتقديم ملاحظاتها، وأرسلتها للهيئة التى قامت بدورها بتكليف الشركة المنفذة، والأمر متوقف على إنهاء الملاحظات التى تعوق التشغيل.

كما ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بمجلس قروي الصوامعة غرب مركز طهطا ــ سوهاج.

وطالب وكيل اللجنة النائب إيهاب منصور، المحافظة بإفادة اللجنة بمكاتبة توضح الجهة المسؤولة عن استكمال المشروع والجدول الزمني، وقال خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن زمن مشروعات الشو الإعلامى انتهى منذ الفصل التشريعى الماضى، والمجلس أنهى هذه المشروعات التى تستخدم للعرض الإعلامى.