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إيران .. تسجيل 166 وفاة جديدة بكورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 166 حالة وفاة و22750 إصابة جديدة بفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو 3417000 ألف حالة.

 

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلام الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية ارتفع إلى 86207.

 

وذكرت أن 3866 من المصابين في حالة حرجة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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