شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يعزي العراق في ضحايا حادث المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن خالص تعازيه ومواساته للعراق حكومةً وشعبًا في حادث الحريق المروع الذي وقع بمستشفى الحسين بمدينة الناصرية التابعة لمحافظة ذي قار العراقية، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يحفظ العراق وشعبه من كل مكروه.

وأكد أبو الغيط في بيان له اليوم وقوف جامعة الدول العربية إلى جوار العراق، ودعم الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.