شكرا لقرائتكم خبر عن "دلتا" تجبر باكستان على فرض إجراءات إغلاق مشددة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت سلالة دلتا الأكثر قدرة على الانتشار من فيروس كورونا مدن باكستانية، مما أثار المخاوف، واضطر السلطات لفرض إجراءات إغلاق في بؤر انتشار الفيروس.

وقد ارتفعت حالات الاصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الشهر الجاري بعد انخفاض خلال الشهر الماضي، بسبب تفشي سلالة دلتا، التي ظهرت في الهند.

وقال أفضل خان، المتحدث باسم المعهد الوطني للصحة " الآلاف من المواطنين الخائفون يصطفون في المعهد لإجراء اختبار فيروس كورونا يوميا منذ تفشي سلالة دلتا".

وقد فرضت السلطات في العاصمة إسلام آباد ومدينة روالدبندي إجراءات إغلاق في ما لا يقل عن 24 منطقة.