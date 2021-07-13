شكرا لقرائتكم خبر عن 32 قتيلًا حصيلة العنف في جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة أعمال العنف والنهب في جنوب أفريقيا عقب سجن رئيس البلاد السابق "جاكوب زوما" إلى 32 قتيلا.

وذكرت مصادر إعلامية اليوم أنه جرى مقتل 22 شخصا إضافيا في أعمال الشغب بالبلاد لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 32 .

وكانت وزارة الدفاع في جنوب أفريقيا قد أرسلت قوات من الجيش إلى مقاطعتي غوتنغ وكوازولو ناتال بهدف المساعدة في استتباب الأمن بعد انتشار أعمال العنف في أعقاب تنفيذ الحكم بالسجن على الرئيس زوما.

مما يذكر أن زوما قدم طعنا على الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الدستورية على أسس من بينها تدهور صحته وخطر عدوى كورونا.