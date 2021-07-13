البصرة.. القبض على متهمين بجرائم القتل والنصب والاحتيال

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على ستة متهمين بجرائم مختلفة بين القتل والنصب والاحتيال.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز مديرية شرطة محافظة البصرة / قسم شرطة المدينة نفذت عمليات تحر ومطاردة لعدد من المتهمين المطلوبين للقضاء"، وبينت المديرية إن "العمليات أسفرت القبض على ستة متهمين بقضايا جنائية مختلفة تنوعت بين القتل العمد، والنصب والاحتيال، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصوليا".



واضافت انه "في غضون ذلك تمكنت قوة مشتركة من قسم شرطة المدينة، ومديرية أفواج طوارئ شرطة البصرة، واستخبارات الأفواج، وقوة من قيادة العمليات العثور على أسلحة مختلفة وأعتدة، فضلا عن ضبط صاروخ قاذفة، وتم التعامل مع المضبوطات أصوليا".

