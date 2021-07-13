انت الان تتابع خبر قائمة بالأطعمة التي تحميك من الجفاف في الصيف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب موقع كونسلتو فإن بعض الأطعمة غنية بالماء، ويمكنها تعويض الجيم عما يفقده بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

البداية مع الخيار، والذي يحتوي ضمن مكوناته على 95% من قيمته الغذائية، بجانب احتوائه على الفيتامينات والمعادن بنسب عالية أيضا.



أيضا فإن البطيخ من الفواكه الصيفية التي يمكنها الإسهام بصورة فعالة في منع الإصابة بالجفاف، فهي مثل الخيار تحتوي على 95% من الماء في قيمتها الغذائية، إضافة إلى قدرته على المساعدة في عملية فقدان الوزن وتقوية المناعة وغيرها.

ومثل البطيخ الكنتالوب، الذي يحتوي على نسبة عالية من الماء، وبالتالي فإن المواظبة على تناوله يقلل من فرص الإصابة بالجفاف، ويعوض الجيم عما يفقده من السوائل.

كذلك فإن الفراولة يمكنها فعل الأمر ذاته، حيث يشكل الماء نسبة 91% من قيمتها الغذائية، مع غناها بفيتامينات مهمة مثل فيتامين سي.



ومن الخضروات تأتي الطماطم التي تحتوي على الماء بنسبة 94% من القيمة الغذائية لها، مع غناها بالبوتاسيوم، الذي يحتاجه القلب كثيرا، لكن الأطباء ينصحون بالاعتدال في تناولها بسبب احتوائها على الصوديوم الذي يؤثر على ضغط الدم.

أيضا فإن الكرفس من الخضراوات الغنية بالماء، مع غناه بالألياف ومضادات الأكسدة.