القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن سلسلة العمليات الأمنية الناجحة التي تحققها قيادة قوات الشرطة الاتحادية في متابعة المطلوبين من الإرهابيين والخارجين عن القانون وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل تمكنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء من إلقاء القبض على 3 مطلوبين وفق المادة ٤/إرهاب في منطقة (حي الفرات) بالعاصمة بغداد".



واضافت القيادة، ان "المطلوبين تم إحالتهم الى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

