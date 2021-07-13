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انت الان تتابع خبر بالصور: بيلا حديد تسرق الأنظار بفستانٍ على شكل الرئتين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بتصميمٍ درامي يليق بالسجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي، أطلّت عارضة الأزياء الأميركية من أصلٍ فلسطيني بيلا حديد بفستانٍ يحبس الأنفاس حمل توقيع دار Schiaparelli.
تميّز الفستان الطويل بلونه الأسود وبأكمامه الطويلة وبالقلادة الذهبية الكبيرة التي غطت مفاتن بيلا حديد عند منطقة الصدر وكانت على شكل الرئتين. الفستان صمّمه دانيال روزبيري من مجموعة خريف وشتاء 2021/2022.
وارتدت بيلا حديد الفستان الملفت لحضور العرض الأول لفيلم Tre Piana (3 طوابق) وذلك خلال مهرجان كان السنوي بنسخته الـ 74.