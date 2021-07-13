انت الان تتابع خبر بالصور: بيلا حديد تسرق الأنظار بفستانٍ على شكل الرئتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بتصميمٍ درامي يليق بالسجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي، أطلّت عارضة الأزياء الأميركية من أصلٍ فلسطيني بيلا حديد بفستانٍ يحبس الأنفاس حمل توقيع دار Schiaparelli.

