نائب يستغرب الحضور الضعيف الى جلسة اليوم ويوجه دعوة الى النواب

بغداد - ياسين صفوان - استغرب النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر، اليوم الثلاثاء، ضعف الحضور البرلماني الى قبة البرلمان رغم ان الجلسة خصصت اليوم لمناقشة فاجعة مستشفى الحسين التعليمي.

وقال فاخر في حديث للسومرية نيوز، انه "بعيدا عن المزايدات والتوافقات السياسية على هذا الموضوع او ذاك او الانشغال بالحملات الدعائية للانتخابات فان موضوع جلسة اليوم التي خصصت لمناقشة فاجعة مستشفى الحسين التعليمي كان يستوجب من الجميع الحضور الى البرلمان لاعطاء رسالة واضحة الى الشعب العراقي بان البرلمان موحد في مواجهة التحديات والأزمات التي يعيشها الشعب العراقي".



واضاف فاخر، ان "نواب تحالف سائرون حاضرين جميعا لكنه نقولها للاسف الشديد فان الحضور داخل قبة البرلمان كان ضعيفا جدا حتى اللحظة ولم يتجاوز المئة نائب وهنالك بعض الكتل لم نرى اي احد من نوابها في سابقة محزنة ولم نكن نتمناها مطلقا ولدينا امل في التحرك العاجل من النواب المتغيبين للالتحاق بزملائهم داخل البرلمان لعقد الجلسة بنصاب مكتمل"، مرجحا أن "يتم عقد الجلسة بغض النظر عن اكتمال النصاب من عدمه بغية مناقشة الفاجعة والخروج بموقف برلماني قوي ينسجم وحجم تلك المصيبة".

