"الصداع المزمن".. العراق يحبط مجددا هجمات ضد أبراج الكهرباء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن إحباط تفجير لداعش كان يستهدف أبراجا لنقل الطاقة الكهربائية، شمال شرق العاصمة بغداد.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبالتنسيق مع الاستخبارات ومكافحة الإرهاب تمكنت من احباط محاولة عصابات داعش الإرهابية.

وبين المسؤول العسكري ضبط ثمانية عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية، قبل أن يُفلح اللواء الرابع في الفرقة الأولى التابع للشرطة الاتحادية ضمن مناطق شمال شرقي بغداد، في اكتشافها.

وأوضح سليم، أن الجهد الهندسي في اللواء المذكور تمكن من تفكيك العبوات بدون حادث.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أعلنت خلية الإعلام الامني، عن إحباط عملية تفجير خط كهرباء رئيسي يربط العاصمة بغداد بمحافظة ديالى.

ومنذ نحو أسبوعين، تتصاعد حدة الهجمات التي تضرب أبراج نقل الطاقة الفائقة، والتي يرتكز أغلبها عند المناطق الشمالية.

وتسببت تلك الاستهدافات في ظلام تام في عدد من المدن استمر نحو 72 ساعة، وتراجعٍ كبير لمستوى تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، قابله موجة استياء وغضب شعبي، حمّل الجهات الحكومية المسؤولية.

وعلى إثر تفاقم الأزمة التي تأتي مع ذروة فصل الصيف وارتفاع في معدلات الحرارة، التي وصلت لـ50 درجة في بعض المناطق، قدم وزير الكهرباء ماجد حنتوش، استقالته، وصادق عليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد نحو 5 أيام.