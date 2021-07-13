إيران تتحدث عن مفاوضات مع أمريكا لتبادل "سجناء العقوبات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إيران، الثلاثاء، أنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة لتبادل السجناء تستهدف الإفراج عن محتجزي "العقوبات الأمريكية".

وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي إن "المفاوضات جارية لتبادل السجناء وسوف نعلن مزيدا من المعلومات في حالة الإفراج عن سجناء إيرانيين وتحقيق مصالح البلاد ووصول المحادثات إلى نتيجة".

وأضاف ربيعي خلال مؤتمر صحفي أذيع على موقع إلكتروني تابع للحكومة: "إيران مستعدة لتبادل جميع السجناء السياسيين الأمريكيين مقابل الإفراج عن جميع السجناء الإيرانيين الذين احتجزوا في أنحاء العالم بإيعاز من واشنطن".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين أمريكيين على هذه التصريحات.

ويتهم نشطاء حقوقيون طهران، التي تحتجز عددا من حاملي الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، بتوقيف مزدوجي الجنسية بهدف الحصول على تنازلات من دول أخرى.

وفي مايو /أيار، نفت الولايات المتحدة تقريرا أذاعه التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد بأن البلدين توصلا إلى اتفاق لتبادل سجناء مقابل الإفراج عن سبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة في دول أخرى بموجب العقوبات الأمريكية على طهران.